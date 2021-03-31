У Путина прокомментировали обсуждение Донбасса без Зеленского

Пресс-секретарь президента России и спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, почему Владимир Путин обсуждает вопрос войны на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Владимир Путин

По словам Пескова, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе без Украины решить невозможно. Он отметил, что в то же время, никто не может запретить лидерам стран обмениваться мнениями между собой.

Спикер Кремля заявил, что главам Франции, России и Германии нельзя отказать в праве высказать друг другу свое мнение. Он сказал, что без участия Украины вопрос обострения ситуации на линии фронта на Донбассе не решить.

Во время видеоконференции между Макроном, Меркель и Путиным, европейские лидеры потребовали от главы Кремля способствовать решению ситуации на Донбассе и мирному урегулированию конфликта при полном соблюдении минских соглашений.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта, который продолжается 7 лет, погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе.

Читайте также о победах и провала министра Степанова.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!