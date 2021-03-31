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У Путина прокомментировали обсуждение Донбасса без Зеленского

Песков заявил, что без Украины вопрос Донбасса не решить

сегодня, 10:25
Автор:

Гриниченко Дима

Пресс-секретарь президента России и спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, почему Владимир Путин обсуждает вопрос войны на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

У Путина прокомментировали обсуждение Донбасса без Зеленского

Владимир Путин

По словам Пескова, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе без Украины решить невозможно. Он отметил, что в то же время, никто не может запретить лидерам стран обмениваться мнениями между собой. 

Спикер Кремля заявил, что главам Франции, России и Германии нельзя отказать в праве высказать друг другу свое мнение. Он сказал, что без участия Украины вопрос обострения ситуации на линии фронта на Донбассе не решить.

Во время видеоконференции между Макроном, Меркель и Путиным, европейские лидеры потребовали от главы Кремля способствовать решению ситуации на Донбассе и мирному урегулированию конфликта при полном соблюдении минских соглашений.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта, который продолжается 7 лет, погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе.

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