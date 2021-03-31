В ТКГ отреагировали на переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал переговоры Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина по вопросу войны на Донбассе без Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

Путин, Меркель и Макрон

По словам Арестовича, ничего страшного в том, что Германия, Франция и Кремль обсуждают Украину, ведь этого никто не может запретить. Он отметил, что Украина также обсуждает Россию с немцами, французами и американцами. Спикер украинской делегации сказал, что президенты могут общаться между собой.

Также он подчеркнул, что переговорами без участия Украины Россия манипулирует информацией и вводит общество в заблуждение еще с 2014 года, показывая, что якобы наша страна имеет слабую позицию. Арестович заявил, что обсуждать главы государств могут что угодно, однако без Украины никаких решений приниматься не будет.

По его словам, наши международные партнеры не пренебрегают правами Украины. Он сказал, что Макрон обвинил Россию в эскалации ситуации на Донбассе, а поэтому повода для волнения и лишних эмоций сейчас нет. Спикер напомнил, что Украина ведет независимую политику и является суверенным государством, а от нарратива о слабости нашей страны нам пора отказаться.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Путина прокомментировали переговоры по Донбассу без Украины.

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