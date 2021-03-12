В ТКГ объяснили, чего Зеленский хочет добиться от Путина

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал громкие заявления президента Владимира Зеленского о войне на Донбассе и встречах с лидерами стран нормандского формата. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: EPA

Арестовича попросили прокомментировать заявление Зеленского о том, что он готов встретиться лично с лидерами Германии, Франции и России по отдельности, чтобы ускорить мирный процесс по Донбассу.

По словам спикера украинской делегации, логика Зеленского говорит о том, что он понимает фактический ступор мирного процесса по Донбассу в плане стратегического решения вопросов. Он отметил, что усилиями делегации удается решать тактические вопросы, такие как гуманитарные конвои и режим прекращения огня, хотя с трагическими иногда последствиями.

Арестович сказал, что позиция Украины заключается в том, что наша страна хочет продолжать переговоры по Донбассу и договариваться постепенно по каждому из вопросов.

Он добавил, что сейчас Германия и Франция выступили с предложениями по мирному урегулированию на Донбассе, которые презентуют во время переговоров политических советников до конца марта.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене.

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