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В ТКГ объяснили, чего Зеленский хочет добиться от Путина

Арестович объяснил громкие заявления Зеленского по Донбассу

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал громкие заявления президента Владимира Зеленского о войне на Донбассе и встречах с лидерами стран нормандского формата. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ объяснили, чего Зеленский хочет добиться от Путина

Фото: EPA

Арестовича попросили прокомментировать заявление Зеленского о том, что он готов встретиться лично с лидерами Германии, Франции и России по отдельности, чтобы ускорить мирный процесс по Донбассу.

По словам спикера украинской делегации, логика Зеленского говорит о том, что он понимает фактический ступор мирного процесса по Донбассу в плане стратегического решения вопросов. Он отметил, что усилиями делегации удается решать тактические вопросы, такие как гуманитарные конвои и режим прекращения огня, хотя с трагическими иногда последствиями. 

Арестович сказал, что позиция Украины заключается в том, что наша страна хочет продолжать переговоры по Донбассу и договариваться постепенно по каждому из вопросов. 

Он добавил, что сейчас Германия и Франция выступили с предложениями по мирному урегулированию на Донбассе, которые презентуют во время переговоров политических советников до конца марта.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в  которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8503-logika-ponyatna-arestovich-o-planah-zelenskogo-po-normandskomu-formatu
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