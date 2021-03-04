В ТКГ обвинили Россию в срыве Минских соглашений

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что Россия фактически срывает выполнение Минских соглашений из-за скандальных заявлений террористов "ДНР". Об этом сообщается на официальной стране украинской делегации.

Фото: Liga.net

Речь идет о заявлении так называемой "народной милиции ДНР" о том, что они дали разрешение на открытие огня по Вооружены силам Украины на упреждение. Кравчук поднял данную тему на заседании ТКГ 3 марта.

По его словам, подобные заявления украинская делегации расценивает как односторонний выход России из режима полного прекращения огня, который действует с лета и срыв выполнения Минских соглашений со стороны РФ.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и вывод всех незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий.

До Кравчука главой украинской делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. Именно он подписал вторые Минские соглашения.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия, несмотря на многочисленные доказательства, свое участие в конфликте не признает.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет в случае большой войны с Россией.

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