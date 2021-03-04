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Главная Новости Политика Скандалы Порошенко рассказал о своем сотрудничестве с Медведчуком и санкциях против него
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Порошенко рассказал о своем сотрудничестве с Медведчуком и санкциях против него

Пятый президент обвинил ОП в грязной политической кампании

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Офис президента и Владимир Зеленский устроили кампанию по дискредитации его политической силы. Об этом пятый президент сообщил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Порошенко рассказал о своем сотрудничестве с Медведчуком и санкциях против него

Фото: Google

По словам Порошенко, каждое громкое решение Совета национальной безопасности и обороны в Офисе президента пытаются сопровождать грязной политической кампанией против него. Он отметил, что по его впечатлению, Медведчук был нужен Зеленскому только для того, чтобы атаковать не Россию и его партию, а самого Порошенко.

Он сказал, что власть раздувает сенсации из общеизвестных фактов и напомнил, что в 2014 году Медведчука определили коммуникаторов между Киевом и Москвой. Пятый президент отметил, что согласился на это, понимая все риски, из-за того, что тысячи украинцев находились в российском плену. 

Порошенко сказал, что для освобождения людей он был готов иметь дело с кем угодно, в том числе с Медведчуком, Путиным, Сурковым и другими.

Справка: 2 февраля СНБО ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, который номинально владеет телеканалами 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал их террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированном Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет в случае большой войны с Россией.

Читайте также, является ли Петр Порошенко врагом Украины. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=123022923087773
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