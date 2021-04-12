В ТКГ назвали условие для силового освобождения Донбасса

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал условие, при котором Вооруженные Силы Украины пойдут в наступление на оккупированные территории Донбасса. Об этом он сообщил в эфире канала "Радио Свобода".

Танк ВСУ

По его словам, решить конфликт на Донбассе силой наша страна решится только в том случае, если Россия навяжет нам такой сценарий. Он отметил, что этот вариант угрожает тысячам мирных граждан Украины на оккупированных территориях. Арестович сказал, что Украина не будет действовать как Россия и убивать собственных граждан, как это было во время войн в Чечне.

Спикер украинской делегации сказал, что только в случае перехода России к масштабным боевым действиям Украина будет жестко отвечать, в том числе и возможным контрнаступлением в ответ. На сегодняшний день украинская власть рассматривает вариант дипломатического разрешения конфликта как основной сценарий, который поддерживает международное сообщество.

Сценарий, при котором будет гибнуть много мирных жителей, Арестович назвал непродуктивным.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

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