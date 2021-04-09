Переговоры России и Германии о Донбассе: как реагировать Украине

В четверг, 8 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Стороны обсудили, среди прочих тем, ситуацию на востоке Украины. Чуть больше недели назад, 31 марта, Путин уже обсуждал нашу страну всё с той же Меркель и с президентом Франции Эманюэлем Макроном. В Офисе президента Украины анонсировали аналогичную беседу Владимира Зеленского с европейскими членами "нормандской четверки". Но этого так и нет. Зато наши официальные лица активно общаются с представителями США, Великобритании, Канады. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы узнать, о чем свидетельствуют эти тенденции.

Беседы Путина с Западом не должны волновать Украину — эксперты. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Переговоры в формате "Меркель-Макрон-Зеленский" скоро состоятся

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец подчеркивает, что позиции Франции и Германии касательно эскалации у украинской границы и на Донбассе мало чем отличает от их позиции в 2014-м.

"Тогда, напомню, представители этих же стран и в целом ЕС совместно выражали глубокую озабоченность, в то время, как российские танки утюжили украинские Крым и Донбасс. Поэтому сейчас, по сути, мы видим аналогичную реакцию. Неудивительно. Как не удивляет и адекватная, трезвая позиция представителей англосаксонского мира — Британии, Канады, США. У них как раз таки никогда не было расфокусировки в отношении определения российской агрессии. Было всегда четкое понимание и четкие формулировки в этом плане. Потому-то англосаксы являются успешными странами. Они ясно понимают цель, видят ее и идут к ее достижению. Без каких-то зигзагов", — отмечает Тарас Березовец.

При этом, если (не дай бог) российское вторжение всё же произойдет, эксперт прогнозирует жесткую реакцию коллективного Запада. Включая страны Евросоюза.

"Путин не раз доказал, что если его вовремя не остановить, он пойдет на еще большие преступления. Пример тому война РФ с Грузией в 2008 году. Тогда очень медленная реакция Запада привела к множеству жертв среди гражданского населения. Так что в этот раз паузы не будет. Но надеемся, что не будет и вторжения. Хоть мы готовы ко всему, — подчеркивает эксперт. — Что касается переговоров в формате Меркель-Макрон-Зеленский, то они, думаю, состоятся в ближайшее время. Все понимают, что Путин не собирается идти на попятную, что он будет повышать ставки. Правда, арсенал Берлина и Парижа достаточно беден касательно давления на РФ. К прошлым санкциям Россия уже адаптировалась, а пойти на более серьезное давление, ту же остановку строительства "Северного потока-2", заинтересованные в этом проекте европейцы (прежде всего Германия) не решатся".

Путину не запретить общаться с Западом

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк акцентирует, что Евросоюз всегда был более лоялен к РФ, чем представители англосаксонского мира.

"Западной Европе нужен дешевый российский газ, нужен российский рынок сбыта в 140 миллионов человек, — поясняет он. — Немало европейских политических элит прикормлены крупными российскими компаниями, получают взятки. Достаточно глянуть кто сиди в набсоветах Газпрома, Роснефти. Один Шредер чего стоит… Хорошо, что есть восточный барьер — Украина, Польша, Балтия, отделяющий Западную Европу от российских объятий. Плохо, что смертоносность этих объятий мы то и дело испытываем на себе".

При этом Анатолий Октисюк называет позитивом всё более явную — и мощную — антироссийскую коалицию, куда входит этот самый восточный барьер, а также англосаксонские страны — США, Канада, Великобритания.

"Сейчас наша главная политическая задача — добиваться статуса "Основной союзник вне НАТО" (англ. Major Non-NATO Ally или MNNA), которым обозначаются союзники США, не являющиеся членами Альянса. Как те же Япония, Южная Корея, Израиль, — отмечает аналитик. — Они обеспечены эксклюзивной защитой США, где-то размещены американские базы, где-то — идет обеспечение оружием".

Что касается разговоров об Украине без Украины, которые всё чаще практикует Путин с европейскими членами "нормандского формата", то Анатолий Октисюк не видит повода для беспокойства.

"Мы не можем запретить эти разговоры, тем более, что в них поднимается не только тема Украины. Пусть говорят. Всё равно никто не сможет нас принудить выполнят то, что выгодно РФ, но не выгодно нам", — уверен аналитик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, о чем из разговора с фрау Меркель умолчал официальный Кремль.

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