logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.03.2021

BTC/USD

55347.35

ETH/USD

1788.66

LTC/USD

200.58

НБУ 16.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В ТКГ назвали главную цель России на Донбассе: "Уничтожить"
commentss НОВОСТИ Все новости

В ТКГ назвали главную цель России на Донбассе: "Уничтожить"

Россия хочет уничтожить регион

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Представитель Донецка в украинской делегации в минской ТКГ Сергей Гармаш рассказал о главной цели России на оккупированных территориях Донбасса. Об этом он сообщил в интервью изданию "Цензор".

В ТКГ назвали главную цель России на Донбассе: "Уничтожить"

Фото: Google

По его словам, все действия оккупационных властей России направлены на то, чтобы сократить численность населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что сейчас на оккупированных территориях очень высокая смертность от COVID-19, несмотря на якобы вакцинацию российским "Спутником". 

Он сказал, что врачей заставляют скрывать правду о смертности, а свободно прививаться могут только военные и бюджетники. Гармаш сказал, что пенсионеры могут акционироваться только после теста на антитела, который стоит 3200 рублей, когда пенсия в Донецке составляет 5000 рублей. Он заявил, что это целенаправленная политика по уничтожению нетрудоспособного населения. 

Представитель Украины в ТКГ сказал, что таким образом, Россия сокращает количество людей, которым нужно регулярно выплачивать пенсии, ограничивая их доступ к медицинской помощи.

Также он отметил, что Россия способствует выезду нелояльного население в Украину, а трудоспособного в Россию. После выезда нелояльных граждан и уменьшения населения оккупированные территории Донбасса, по словам Гармаша, фактически превращаются в военную базу. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина будет делать с оккупированным Донбассом.

Читайте также, кто должен ответить за харьковские соглашения. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net/ru/resonance/3253259/sergeyi_garmash_tsel_rf_umenshit_naselenie_ordlo_i_ubrat_neloyalnyh_togda_donbass_prevraschaetsya_v
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ