В ТКГ назвали главную цель России на Донбассе: "Уничтожить"

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Гриниченко Дима
Представитель Донецка в украинской делегации в минской ТКГ Сергей Гармаш рассказал о главной цели России на оккупированных территориях Донбасса. Об этом он сообщил в интервью изданию "Цензор".
Фото: Google
По его словам, все действия оккупационных властей России направлены на то, чтобы сократить численность населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что сейчас на оккупированных территориях очень высокая смертность от COVID-19, несмотря на якобы вакцинацию российским "Спутником".
Он сказал, что врачей заставляют скрывать правду о смертности, а свободно прививаться могут только военные и бюджетники. Гармаш сказал, что пенсионеры могут акционироваться только после теста на антитела, который стоит 3200 рублей, когда пенсия в Донецке составляет 5000 рублей. Он заявил, что это целенаправленная политика по уничтожению нетрудоспособного населения.
Представитель Украины в ТКГ сказал, что таким образом, Россия сокращает количество людей, которым нужно регулярно выплачивать пенсии, ограничивая их доступ к медицинской помощи.
Также он отметил, что Россия способствует выезду нелояльного население в Украину, а трудоспособного в Россию. После выезда нелояльных граждан и уменьшения населения оккупированные территории Донбасса, по словам Гармаша, фактически превращаются в военную базу.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина будет делать с оккупированным Донбассом.
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