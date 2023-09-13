В США заявили об окончании эпохи

С начала масштабного вторжения России в Украину в 2022 году мир перешел в новую эпоху, в которой авторитарные и ревизионистские режимы, прежде всего Россия и Китай, будут стремиться установить свой мировой авторитарный порядок. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен

"То, что мы переживаем сейчас – это нечто большее, чем проверка порядка, установившегося после Холодной войны. Это конец всему, — заявил Блинкен. — Это произошло не в одночасье. И то, что привело нас к этому станет предметом изучения и дискуссий на десятилетия вперед. Растет понимание того, что некоторые из основных предположений, которые определяли наш подход к эпохе после окончания Холодной войны более не актуальны. Десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами. Агрессивная война России в Украине представляет собой самую острую и актуальную угрозу международному порядку, закрепленному в уставе ООН".

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Еще одной угрозой для демократического мира Блинкен назвал коммунистический Китай.

- Тем временем Китай представляет собой самую серьезную долгосрочную проблему. Потому что он не только стремиться изменить международный порядок, но и наращивает экономическую, дипломатическую и военную мощь, чтобы это сделать. Пекин и Москва работают над тем, чтобы сделать мир безопасным для автократии, — сказал Энтони Блинкен.

Напомним, что еще до назначения на пост госсекретаря Блинкен выступал за сдерживание России и Китая. В 2019 году в колонке для The Washington Post он написал: "Признание их традиционных имперских „сфер интересов“ будет лишь стимулировать их расширять [эти сферы] и далее, а также будет предательством суверенных наций, которые попадут под их владычество".

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