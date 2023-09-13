В Армении пояснили, почему больше не могут расчитывать на Россию

Из-за войны в Украине власти Армении больше не могут полагаться на РФ как гаранта своей безопасности. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян изданию Politico.

Никол Пашинян

Как отмечают журналисты Politico, "необычайно резкая критика Пашиняна неспособности России действовать как полицейский на Кавказе только усугубляет ощущение, что Кремль теряет свое влияние – и когда-то хваленый статус сверхдержавы – в бывших советских республиках, которые Москва когда-то считала своим плацдармом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В результате событий в Украине возможности России изменились", — заявил Пашинян, говоря о том, что все внимание России сейчас сконцентрировано на войне в Украине. Кроме того, Пашинян признал, что в новых условиях Москва попыталась избежать отчуждения Азербайджана и его союзника Турции.

Как отмечают журналисты Politico, теперь, похоже, способность Москвы гарантировать статус-кво испаряется.

Вероятно, поэтому Армения, вопреки недовольству Москвы, запланировала проведение совместных с американцами военных учений.

Также Пашинян заявил, что Армения ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда в полном объеме, но данный процесс, по его словам, не связан с РФ.

"Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности", — отметил он.

Напомним, что согласно ордеру МУС, в случае визита Путина в любую из стран, которая ратифицировала Римский статут, глава РФ может быть арестован по подозрению в похищении украинских детей на оккупированной войсками РФ территории Украины.

Тем временем, Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу в отношении Украины.

Главнокомандующий чешской армией заявил, что Запад должен быть готов к долгой войне в Украине.

А три страны ЕС приняли решение о выдаче уклонистов от мобилизации для Украины.



