Страна НАТО начала действовать в ответ на агрессию России

МИД Румынии вызывает российского посла из-за упавшего на территорию страны БПЛА. Об этом сообщают "Комментарии".

Румыния - член НАТО

Бухарест заявил, что собирается вызвать российского посла, поскольку на территории страны были обнаруженные новые обломки БПЛА, которые принадлежат российской армии.

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Российские беспилотники упали на территорию приграничных с Украиной румынских громад, когда пытались атаковать украинских порт Измаил. Россия активизировала свои атаки на придунайские порты Измаил и Рени, после того, как Украина перенаправила экспортные потоки своего зерна из Одессы в эти города. После выхода России из зерновой сделки и блокады украинской акватории Черного моря, Украина вывозит зерно через Дунай. Иностранные судна заходят в устье реки через румынскую морскую акваторию, а затем идут в Измаил и Рени. Атаками своих БПЛА Россия пытается пресечь этот канал поставок зерна на международные рынки.

Первоначально Румыния, в лице президента и министра обороны страны, отрицала сам факт падения БПЛА РФ на румынской территории. И только после публикации Украиной фотографии взрыва БПЛА, сделанных украинскими пограничниками, Румыния признала факт падения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил эту позицию тем, что сосед Украины не хочет быть втянутым в вооруженный конфликт.

Тем не менее, в приграничных с Украиной громадах Румынии начали обустраивать убежища и местные жители уже получили первые смс-уведомления о ракетной угрозе.

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