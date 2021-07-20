В США рассказали, когда Байден встретится с Зеленским

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Елизавета Черных
Украинский государственный глава Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом этим летом, однако точная дата пока не названа. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, сообщает УНИАН со ссылкой на Радио Свобода.
Джо Байден и Владимир Зеленский - фото: Рубрика
Кроме того, он считает, что преград для встречи глав государств не существует. При этом Кент отметил, что на данный момент вопрос лишь в том, чтобы "найти время в расписании" американского лидера Джо Байдена.
Напомним, что накануне в Вашингтоне состоялись переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперты оценили для портала "Комментарии" достигнутые договоренности, а также рассказали, изменится ли как-то ситуация с "Северным потоком-2" и что эти переговоры значат для Украины.
Также известно, что после встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина прошло меньше месяца — и состоялся их очередной телефонный разговор. Причем глава Белого дома завил после него, что настроен "оптимистично". США и РФ затронули вопросы кибер-угроз, ситуацию в Сирии. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, может ли этот разговор свидетельствовать о начале реализации неких закулисных договоренностей между Россией и коллективным Западом, а также, стоит ли беспокоиться Украине.
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