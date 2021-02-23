В США пообещали помочь Украине в освобождении оккупированных территорий

В Пентагоне сделали важное заявление насчет войны Украины и России. Новый министр обороны США Ллойд Остин сказал, что американские вооруженные силы будут помогать Украине в военном противостоянии с северным соседом. Об этом он сообщил во время общения с министром обороны Украины Андреем Тараном, передает пресс-служба Пентагона.

Фото: Google

Остин сказал, что армия США будет помогать Украине и предоставлять всю поддержку для того, чтобы противостоять агрессивным и оккупационным планам Кремля.

Он заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также напомнил о том, что США является приверженцами выстраивания потенциала украинских вооруженных сил для того, чтобы эффективно противостоять российской агрессии.

Ряд специалистов сообщает, что судя по риторике нового главы оборонного ведомства США, наша страна может рассчитывать на поддержку Пентагона в освобождении оккупированных территорий.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", не признанный Украиной и международным сообществом. Через несколько дней после этого, вопреки нормам международного права, президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кулеба рассказал о сценариях развития ситуации на Донбассе.

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