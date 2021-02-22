В «Голосе» назревает скандал: яблоком раздора стал мемориал «Бабий Яр»

В партии "Голос" назревает новый скандал. По данным издания "Вести", в этот раз причиной стал мемориал жертвам Холокоста "Бабий Яр".



Бабий Яр

Проект мемориала основан в 2016 году при поддержке пятого президента Украины Петра Порошенко. В этом месте 29-30 сентября 1941 нацисты расстреляли около 30 тысяч евреев. "Бабий Яр" должен стать первым посвященным Холокосту мемориалом на постсоветском пространстве.

В состав Наблюдательного совета фонда, который занимается разработкой проекта, входят основатель партии "Голос", певец Святослав Вакарчук, боксер Владимир Кличко, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, экс-президент Польши Александр Квасьневский, израильский политический деятель украинского происхождения Натан Щаранский, а также олигархи Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс.

По данным отечественных СМИ, в Киевсовете в ближайшее время планируют рассмотреть вопрос касательно выделения участка земли для благоустройства вокруг мемориала. Этот вопрос обсуждали на партийном слушании в "Голосе". Спикерами выступили главный раввин Украины Якиб Блайх и общественный деятель Иосиф Зисельс. Первый выступал за расширение комплекса, второй — против.

Иосиф Зисельс также рассказал, что в самой партии мнения касательно выделения участка кардинально разошлись. Так, в поддержку мемориала выступил депутат Киевсовета Максим Нефьодов, против – Сергей Притула и депутат Александр Линчевский.

Присутствовавшие на слушании отмечают, что выражения Притулы были достаточно резкими. Сообщается, что он возмущался, что государственная земля выделяется на проекты, финансируемые евреями, которые даже не являются гражданами Украины. "Вести" пишут, что шоумен намекал на олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана. В ответ на это раввин обвинил телеведущего в антисемитизме.

Напомним, Сергей Притула рассказал, планирует ли уходить из политики.

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