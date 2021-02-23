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Главная Новости Политика внешняя политика В США обратились к Байдену насчет Украины и Зеленского
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В США обратились к Байдену насчет Украины и Зеленского

Волкер считает, что Украина очень важна для Запада

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший специальной представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что администрация нового президента США Джо Байдена должна выйти на связь с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в статье, которую опубликовали на сайте Центра анализа европейской политики.

В США обратились к Байдену насчет Украины и Зеленского

Фото: White House

По словам Волкера, факт успешной Украины является очень важным для стран Запада. Он настоял на том, чтобы Соединённые Штаты поскорее возобновляли активное сотрудничество с нашей страной.

Дипломат отметил, что разговор госсекретарь Энтони Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулеба является хорошим началом, однако необходимо установить контакт между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, чтобы запустить обновление партнерства Украины и США на стратегическом уровне.

Он сказал, что разговор между Байденом и Зеленским необходимо провести как можно скорее для задувания тона сотрудничества между президентскими администрациями. Волкер отметил, что для Украины это будет иметь огромное значение. 

Также дипломат вспомнил о провокационных заявлениях российских пропагандистов, которые призывали присоединить оккупированный Донбасс к РФ. Он сказал, что в Белом Доме должны жестко отреагировать на провокацию Кремля. 

Волкер отметил важность стратегического диалога между Украиной и США по геополитическим и стратегическим вопросам. 

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что США могут сделать для возвращения Крыма. 

Читайте также о возможных вариантах развития ситуации на Донбассе. 



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Источник: https://cepa.org/taking-action-on-ukraine/?fbclid=IwAR1J40XtPpm_mPFRA5juj8Tcjfk7VmSESvLmF_oEozc5qQOMS4fPyzzX0uY
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Обусуждения

Влад

сегодня, 13:11

Есть небольшой шанс, что Зеленский получив союзника в лице Байдена окончательно избавится от необходимости заигрывать с олигархами и финансовыми группами в Украине, что однозначно позволит начать реформирование Украины.

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