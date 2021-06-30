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Главная Новости Политика внешняя политика В США назвали препятствие для окончания войны на Донбассе: что это
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В США назвали препятствие для окончания войны на Донбассе: что это

Американцы считают, что главной проблемой в вопросах достижения мира является Россия

сегодня, 13:56
Автор:

Вечканова Елена

Закончить войну на востоке Украины, которая постоянно калечит и забирает жизни наших защитников, является приоритетным заданием для власти. Однако на пути к миру есть несколько препятствий. По мнению спикера посольства США в Украине Дэниела Лэнгенкэмпа, основной преградой является нынешняя тактика России, сообщает "РБК-Украина".

В США назвали препятствие для окончания войны на Донбассе: что это

В США считают, что главной преградой к миру на Донбассе является Россия. Фото: 24 канал

Дипломат говорит, что зачинщиком военного конфликта на Донбассе была Российская Федерация. Именно в Кремле должны отвечать за то, чтобы закончить войну против Украины, однако пока подвижек не наблюдается.

Также Лэнгенкэмп отметил, что такую же позицию во время встречи с Владимиром Путин высказал и глава Белого Дома Джозеф Байден.

По словам представителя американского посольства, Штаты все еще рассматривают возможности присоединения к переговорам насчет улаживания конфликта на Донбассе. Пока же этого не состоялось, уверяет дипломат, американцы продолжат помогать Украине, поддерживать ее на стремлении восстановить территориальную целостность.

При этом Дэниел Лэнгенкэмп подчеркнул, что завершение войны должно произойти благодаря дипломатическим усилиям всех сторон, в том числе и России, которая ответственна за начало противостояния.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что последние несколько недель американские политики активно намекают на вероятность присутствия своих представителей в переговорах по вопросам Донбасса. Больше всего внимания уделяется, разумеется, "Нормандскому формату". Однако, по словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, сейчас мы можем рассчитывать и на изменения в работе Трехсторонней контактной группе. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как американские политики отреагировали на слухи насчет вероятного прекращения поставок военной помощи для Украины. Детали — в нашей публикации.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-nazvali-glavnoe-prepyatstvie-puti-miru-1625039517.html
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Харя Кришны

сегодня, 13:08

Америка не разрешает Украине жить мирно, потому что есть Россия. Таки да, Россия виновата.

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