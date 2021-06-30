Присоединятся ли США к переговорам ТКГ по Донбассу — Резников

Последние несколько недель американские политики активно намекают на вероятность присутствия своих представителей в переговорах по вопросам Донбасса. Больше всего внимания уделяется, разумеется, "Нормандскому формату". Однако, по словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, сейчас мы можем рассчитывать и на изменения в работе Трехсторонней контактной группі, передает "РБК-Украина".



Алексей Резников о присоединении США к переговорам по Донбассу. Фото: Министерство

Резников поддерживает позицию руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который выступает за идею изменения и дальнейшего расширения "Нормандии" с привлечением американской стороны.

При этом, по мнению Алексея Резникова, в Белом Доме могут серьезно рассмотреть и участие в Трехсторонней контактной группе. Являясь членом ОБСЕ, американские политики могут ввести своего представителя в любую из подгрупп ТКГ, считает чиновник.

Все эти предложения рассматриваются как варианты, при которых привлечение Америки к переговорам не станет необходимостью создавать дополнительный формат переговоров.

Как самый запасной вариант, Алексей Резников предложил вспомнить о консультациях на территории Женеве, проходивших еще в 2014 году. Тогда Украина, заручившись поддержкой Евросоюза и Соединенных Штатов, проводила изначальные встречи с Россией, касающиеся конфликта на востоке страны. По мнению вице-премьера Украины, подобные переговоры, в случае необходимости, также можно будет "восстановить".

К слову, в Америке уже заявляли о том, что первым шагом к вероятному присоединению к обсуждению вопросов Донбасса станут консультации с Украиной. Что именно задумали в Белом Доме, читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали, как американские политики отреагировали на слухи насчет вероятного прекращения поставок военной помощи для Украины. Подробности — в нашей публикации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!