Присоединятся ли США к переговорам ТКГ по Донбассу — Резников

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Вечканова Елена
Последние
несколько недель американские политики активно намекают на вероятность присутствия
своих представителей в переговорах по вопросам Донбасса. Больше всего внимания
уделяется, разумеется, "Нормандскому формату". Однако, по словам вице-премьера
Украины Алексея Резникова, сейчас мы можем рассчитывать и на изменения в работе
Трехсторонней контактной группі, передает "РБК-Украина".
Алексей Резников о присоединении США к переговорам по Донбассу. Фото: Министерство
Резников
поддерживает позицию руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который выступает
за идею изменения и дальнейшего расширения "Нормандии" с привлечением
американской стороны.
При этом, по
мнению Алексея Резникова, в Белом Доме могут серьезно рассмотреть и участие в
Трехсторонней контактной группе. Являясь членом ОБСЕ, американские политики
могут ввести своего представителя в любую из подгрупп ТКГ, считает чиновник.
Все эти
предложения рассматриваются как варианты, при которых привлечение Америки к
переговорам не станет необходимостью создавать дополнительный формат переговоров.
Как самый запасной
вариант, Алексей Резников предложил вспомнить о консультациях на территории
Женеве, проходивших еще в 2014 году. Тогда Украина, заручившись поддержкой
Евросоюза и Соединенных Штатов, проводила изначальные встречи с Россией,
касающиеся конфликта на востоке страны. По мнению вице-премьера Украины,
подобные переговоры, в случае необходимости, также можно будет "восстановить".
К слову, в
Америке уже заявляли о том, что первым шагом к вероятному присоединению к
обсуждению вопросов Донбасса станут консультации с Украиной. Что именно задумали в Белом Доме, читайте в нашем материале.
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