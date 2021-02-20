В СНБО заявили, что Путин хочет уничтожить Украину

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Гриниченко Дима
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал главную цель Кремля по вопросу Украины. Он считает, что российское руководство хочет уничтожить нашу страну. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Фото: Kremlin
Отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе, Данилов сказал, что ключи от окончания войны на Востоке Украины находятся в кабинете президента России Владимира Путина.
По его словам, российское руководство в Кремле поставило перед собой цель уничтожить украинское государство, однако в то же время, Данилов сказал, что сегодня время работает против России.
Секретарь СНБО подчеркнул, что именно Россия развязала войну против Украины и продолжает поддерживать её уже седьмой год. Он отметил, что РФ более сильна в плане военной мощи и именно она должна прекратить агрессию в отношении нашей страны.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участи регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", не признанный Украиной и странами международного сообщества. Через несколького дней президент России Владимир Путин вопреки всем нормам международного права подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Джо Байден назвал главную цель Владимира Путина и Кремля.
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