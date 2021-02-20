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Байден назвал главную цель Путина и Кремля

Кремлю гораздо легче запугивать

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Новый президент США Джо Байден рассказал о том, какую главную цель ставят перед собой Кремль и президент России Владимир Путин. Он назвал главный инструмент, который использую россияне. Об этом Байден сообщил во время выступления на Мюнхенской онлайн-конференции по безопасности, передает издание "Washington Post".

Байден назвал главную цель Путина и Кремля

Фото: Reuters

По его словам, в Кремле решили атаковать демократические страны при помощи коррупции для того, чтобы подорвать систему управления изнутри. Байден сказал, что в Кремле хотят, чтобы люди считали, что системы западных стран более коррумпированны.

Президент США отметил, что несмотря на это мир знает то, что это не так, в том числе это знают и россияне. Байден сказал, что главной целью Путина является ослабление НАТО и Европейского союза. 

По его словам, глава Кремля хочет подорвать единство трансатлантического союза и его решимость. Причиной этого Байден назвал тот факт, что России гораздо легче угрожать и запугивать отдельные страны, чем вести переговоры и противостоять сильному трансатлантическому сообществу.

Во время первого телефонного разговора с Путиным после инаугурации Байден заявил о том, что осуждает российскую агрессию в Украине и поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. 

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Он официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв пост в возрасте 78 лет. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Байден обратился к мировым лидерам насчет Украины. 

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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2021/02/19/joe-biden-live-updates/
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