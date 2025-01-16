К Путину приедет "большой гость" из США к сакральной дате: что известно

Российский правитель Владимир Путин 9 мая в Москве ожидает специального гостя из США. Россия будет отмечать 80-летие победы в Великой отечественной войне, и Путин может к юбилею сделать заявление о некоей "победе" в Украине. Об этом 16 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Newsweek.

Неужели у Путина получится заманить на 9 мая в Москву кого-то из команды Трампа? Фото: kremlin.ru

Британское издание, в свою очередь, опирается на данные неназванного кремлевского инсайдера. Для подтверждения Newsweek связался по электронной почте с Кремлем и представителем переходной команды Трампа-Вэнса, но комментариев пока не получил.

Издание напоминает, что Путин обычно использует 9 мая, чтобы продемонстрировать военную мощь России. Глава Кремля всегда приглашает иностранных лидеров на парад на Красной площади в Москве. Изоляция, вызванная агрессией против Украины, привела к тому, что в последние годы высоких гостей на параде очень мало, и приезд высокопоставленного представителя Штатов можно было бы расценить, как безусловный политический успех Москвы.

Newsweek напоминает, что тогдашний советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен отправился в Москву в 2020 году, чтобы присутствовать на торжествах. Американские чиновники тогда заявляли, что сам Трамп был вынужден под давлением советников отказаться от поездки. В последние годы официальные лица США не приезжали на парад из-за войны, которую Россия начала против Украины в феврале 2022 года.

Издание напоминает также, что источник, близкий к Кремлю, сообщил "Медузе", что 9 мая Путин ожидает "большого гостя" из США. Источник не уточнил, кем может быть это официальное лицо, но сказал, что приезд Трампа "был бы фантастическим".

Один из источников в Кремле заявил также, что Россия, очевидно, должна объявить о какой-то победе в войне против Украины, однако официальные лица не уверены в подробностях. Другой источник в Кремле сообщил, что празднование Дня Победы в этом году, несмотря на юбилейную дату, будет скромным, поскольку Россия перерасходовала средства на военные нужды и не может позволить себе масштабное празднование.

Как сообщал портал "Комментарии", в параде 9 мая в Москве предусмотрено участие военных из КНДР. Северокорейские подразделения впервые пройдут по Красной площади.