В СНБО рассказали об угрозе национальной безопасности от Путина

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Гриниченко Дима
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал об угрозах национальной безопасности со стороны России и Владимира Путина после введения ряда санкций. Об этом он сообщил во время программы "Свобода слова Савика Шустера".
Фото: Google
По его словам, никакие шаги Владимира Путина не смогут напугать украинцев. В том числе и после введения санкция за финансирование терроризма против его кума Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Данилову задали вопрос о том, стоит ли ожидать конкретной угрозы национальной безопасности Украины из-за того, что Владимир Путин пойдет на ответные действия.
Секретарь СНБО подчеркнул, что с 2014 года, после того, как Путин захватил Крым и начал войну на Донбассе, нашу страну уже невозможно чем-то напугать. Он отметил, что война продолжается с 2014 года, хотя и не объявлена официально.
Также Данилов заявил, что украинцы отличаются от россиян тем, что нас нельзя захватить из-за того, что мы имеем генетическую волю к свободе.
Справка: 19 февраля СНБО наложило санкции на нардепа и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, гражданскую жену нардепа Тараса Козака Наталью Лавренюк и ряд других лиц за финансирование терроризма.
Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированном Донбассе.
2 февраля также были введены санкции против Тараса Козака, который является номинальным владельцем телеканалов 112, NewsOne и Zik.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украину используют как полигон для испытаний.
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