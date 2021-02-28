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Главная Новости Политика внешняя политика Что может спасти Украину от российской агрессии - Кравчук
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Что может спасти Украину от российской агрессии - Кравчук

Противодействовать России Украина сможет только при этом условии

сегодня, 11:40
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что, по его мнению, может спасти Украину от российской агрессии. Об этом он сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".

Что может спасти Украину от российской агрессии - Кравчук

Леонид Кравчук сообщил, что спасет Украину от российской агрессии. Фото: 24 канал

Кравчук заявляет, что значительной движущей силой, которая может побороть российскую агрессию, станет членство Украины в ЕС и НАТО. Член ТКГ также сообщил, что Запад также заинтересован в этом шаге Украины, поскольку понимает, что агрессия России не закончится на одной стране.

"Нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально стать членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине", — подчеркнул Кравчук.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский сообщал ранее, что главной целью Украины сегодня является получение плана действий по членству в Альянсе. По словам главы государства, Украина серьезно относится к реформам и укрепления сектора обороны. Поэтому наша страна и в дальнейшем готова продолжать стратегическое сотрудничество с НАТО. Также Украина остается приверженной принципам верховенства права и борьбы с коррупцией.

Кроме этого вопроса, Леонид Кравчук осветил и другие темы украино-российских отношений. Рекомендуем прочитать мнение Кравчука, что будет с войной на Донбассе и отношениями с Россией.

Также глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбасса сообщил, кто является главным врагом Украины и почему. С его мнением можно ознакомиться в нашем материале.


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
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Обусуждения

Дан

сегодня, 12:47

ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе та дати багато грошей, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."

Вольдемарин

сегодня, 12:05

Врятувати Україну від російської агресії може лише Могутня Українська Армія. Всі сподівання на зовнішній захист закінчуються крахом.

Брат

сегодня, 12:03

дурак ты кравчук!!! Пидоры нам не друзи,а кому друзи-тот сам ...

михайло

сегодня, 11:49

от мразота ублюдочна-а ненато многовекторність нейтралітет ти вже забув. я памятаю ти урод кончений

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