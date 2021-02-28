Что может спасти Украину от российской агрессии - Кравчук

Бывший президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что, по его мнению, может спасти Украину от российской агрессии. Об этом он сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".

Леонид Кравчук сообщил, что спасет Украину от российской агрессии. Фото: 24 канал

Кравчук заявляет, что значительной движущей силой, которая может побороть российскую агрессию, станет членство Украины в ЕС и НАТО. Член ТКГ также сообщил, что Запад также заинтересован в этом шаге Украины, поскольку понимает, что агрессия России не закончится на одной стране.

"Нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально стать членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине", — подчеркнул Кравчук.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский сообщал ранее, что главной целью Украины сегодня является получение плана действий по членству в Альянсе. По словам главы государства, Украина серьезно относится к реформам и укрепления сектора обороны. Поэтому наша страна и в дальнейшем готова продолжать стратегическое сотрудничество с НАТО. Также Украина остается приверженной принципам верховенства права и борьбы с коррупцией.

Кроме этого вопроса, Леонид Кравчук осветил и другие темы украино-российских отношений. Рекомендуем прочитать мнение Кравчука, что будет с войной на Донбассе и отношениями с Россией.

Также глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбасса сообщил, кто является главным врагом Украины и почему. С его мнением можно ознакомиться в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!