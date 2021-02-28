Что может спасти Украину от российской агрессии - Кравчук

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Кириєнко Анна
Бывший президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что, по его мнению, может спасти Украину от российской агрессии. Об этом он сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".
Леонид Кравчук сообщил, что спасет Украину от российской агрессии. Фото: 24 канал
Кравчук заявляет, что значительной движущей силой, которая может побороть российскую агрессию, станет членство Украины в ЕС и НАТО. Член ТКГ также сообщил, что Запад также заинтересован в этом шаге Украины, поскольку понимает, что агрессия России не закончится на одной стране.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский сообщал ранее, что главной целью Украины сегодня является получение плана действий по членству в Альянсе. По словам главы государства, Украина серьезно относится к реформам и укрепления сектора обороны. Поэтому наша страна и в дальнейшем готова продолжать стратегическое сотрудничество с НАТО. Также Украина остается приверженной принципам верховенства права и борьбы с коррупцией.
Кроме этого вопроса, Леонид Кравчук осветил и другие темы украино-российских отношений. Рекомендуем прочитать мнение Кравчука, что будет с войной на Донбассе и отношениями с Россией.
Также глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбасса сообщил, кто является главным врагом Украины и почему. С его мнением можно ознакомиться в нашем материале.
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Новости
Дан
сегодня, 12:47
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе та дати багато грошей, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
Вольдемарин
сегодня, 12:05
Врятувати Україну від російської агресії може лише Могутня Українська Армія. Всі сподівання на зовнішній захист закінчуються крахом.
Брат
сегодня, 12:03
дурак ты кравчук!!! Пидоры нам не друзи,а кому друзи-тот сам ...
михайло
сегодня, 11:49
от мразота ублюдочна-а ненато многовекторність нейтралітет ти вже забув. я памятаю ти урод кончений