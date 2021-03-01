Территорию Украины используют как полигон для испытания - последние данные разведки

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил последние данные украинской разведки проекту "Донбасс Реалии".

Разведка Украины: последние данные о ситуации на Востоке. Фото: bm.com.ua

Согласно его словам, российские военные используют территорию Украины как полигон для испытания новейшего снайперского вооружения.

Еще с 2016-го года штатные снайперы появились в армиях самопровозглашенной "ЛДНР". Этих снайперов учат инструкторы и офицеры из России.

Численность этих узкоспециализированных военных достигает 450 человек.

Кроме того, Вадим Скибицкий сообщает, что 50 человек из российской армии отрабатывают особенно важные задачи и повышают свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах.

По информации украинской разведки, еще зимой на оккупированную территорию прибыли инструкторы с Ростовской области. Главной целью прибытия стало проведение собраний и обучения снайперов.

Вадим Скибицкий также сообщил, что российские снайперы активно используют новейшие винтовки — снайперская винтовка Лобаева в пяти модификациях и иностранные образцы оружия, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше.

Напомним, что ранее бывший президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что, по его мнению, может спасти Украину от российской агрессии. Версию Кравчука смотрите на нашем сайте.

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