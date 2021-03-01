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Территорию Украины используют как полигон для испытания - последние данные разведки

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о реальной ситуации на Востоке

сегодня, 07:50
Автор:

Кириєнко Анна

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил последние данные украинской разведки проекту "Донбасс Реалии".

Территорию Украины используют как полигон для испытания - последние данные разведки

Разведка Украины: последние данные о ситуации на Востоке. Фото: bm.com.ua

Согласно его словам, российские военные используют территорию Украины как полигон для испытания новейшего снайперского вооружения.

Еще с 2016-го года штатные снайперы появились в армиях самопровозглашенной "ЛДНР". Этих снайперов учат инструкторы и офицеры из России.

Численность этих узкоспециализированных военных достигает 450 человек.

Кроме того, Вадим Скибицкий сообщает, что 50 человек из российской армии отрабатывают особенно важные задачи и повышают свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах.

По информации украинской разведки, еще зимой на оккупированную территорию прибыли инструкторы с Ростовской области. Главной целью прибытия стало проведение собраний и обучения снайперов.

Вадим Скибицкий также сообщил, что российские снайперы активно используют новейшие винтовки — снайперская винтовка Лобаева в пяти модификациях и иностранные образцы оружия, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше.

Напомним, что ранее бывший президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что, по его мнению, может спасти Украину от российской агрессии. Версию Кравчука смотрите на нашем сайте.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Москва может допустить ошибку в Донбассе в пользу Украины. Какой неправильный шаг сделает Россия, читайте в нашем материале.


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Источник: https://youtu.be/KHPv-8qFpeI
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