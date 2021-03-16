В СНБО рассказали о введении санкций против Коломойского

В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказали о возможности введения санкций против олигарха и бывшего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. Об этом сообщили в СНБО в ответ на запрос издания "Радио Свобода".

Фото: Reuters

В СНБО заявили, что санкции против Коломойского будут рассматриваться только в том случае, если поступят соответствующие предложения.

Это означает, что санкции могут быть рассмотрены и введены СНБО, если по этому поводу будет обращение соответствующих государственных органов, которые имеют на это право, согласно закону Украины "О санкциях".

Согласно этому же закону, СНБО рассматривает вопросы введения санкция исключительно основываясь на предложениях Верховной Рады Украины, Президента, Кабинета министров, Национального банка и Службы безопасности Украины.

Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций против нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Данилов назвал их террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированном Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали, кто должен отвечать за харьковские соглашения.

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