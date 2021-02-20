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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук отреагировал на введение санкций против Медведчука и Оксаны Марченко
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Кравчук отреагировал на введение санкций против Медведчука и Оксаны Марченко

Позиция Кравчука очень четкая

сегодня, 09:30 comments1386
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал введение санкций СНБО против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Он напомнил, что Украина находится в состоянии войны. Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук отреагировал на введение санкций против Медведчука и Оксаны Марченко

По его словам, у него очень четкая позиции по поводу санкций. Кравчук сказал, что он, в первую очередь, отталкивается от того факта, что в Украине идет война.

Первый президент отметил, что все действия власти, законов и должностных лиц необходимо рассматривать через призму того факта, что Украина находится в состоянии войны. 

Он сказал, что нормы, коррупция и попытки навредить государству должны наказываться законными методами. По его словам, в Украине должна быть диктатура закона.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц. Причиной наложения санкций стало финансирование терроризма на оккупированных территориях Донбасса. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал продолжить введение санкций, в том числе и против народных депутатов. 

2 февраля СНБО ввел санкции против нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых казались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником этих каналов называли того же Виктора Медведчука. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, за что попали под санкции Медведчук, Марченко и гражданская жена Козака.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9YD3MD7GtS0
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