В России заявили, что США, Великобритания и Турция станут её врагами

В России сделали громкое заявление по поводу саммита Крымской платформы в Украине, который состоится к 30-летию независимости нашей страны. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сказала, что РФ запишет во враги всех, кто согласился участвовать в переговорах. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Фото: Reuters

По ее словам, любые действие по поводу возврата оккупированного Россией полуострова в состав Украины являются "нелегитимными". Она отметила, что саммит Крымской платформы якобы является угрозой агрессии против "субъектов Российской Федерации".

Захарова также заявила, что украинская власть "под властью кураторов Запада пытается пренебрегать международным правом", а также вспомнила классические высказывания российской пропаганды о якобы притеснении русского языка и нацизме.

Она сказала, что участие любых стран в саммите Крымской платформы будет рассматриваться в Кремле, как враждебные действия по отношению к России и посягательство на её территориальную целостность.

Напомним, что в саммите Крымской платформы уже подтвердили свое участие представители США, Великобритании, Канады, Турции и других стран.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты критической инфраструктуры.

16 марта был проведен незаконный "референдум", которые не признала Украина и страны-члены международного сообщества, после чего президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина будет делать с Донбассом.

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