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В России высоко оценили вероятность большой войны с Украиной

Российский политик Лев Шлосберг высоко оценил шансы на масштабную агрессию России против Украины

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

В России высоко оценивают вероятность большой войны против Украины, которую может развязать кремлевское руководство во главе с Владимиром Путиным. Об этом сообщил российский оппозиционный политик Лев Шлосберг в эфире телеканала "Украина 24".

В России высоко оценили вероятность большой войны с Украиной

Владимир Путин

По его словам, хозяин Кремля хочет собрать вокруг себя сторонником и нарастить свой рейтинг перед выборами в государственную думу РФ, которые пройдут осенью 2021 года. Он назвал наращивание военной мощи России на границах с Украиной частью большой геополитической игры Кремля, которая продолжается с 2014 года. 

Шлосберг сказал, что война может начаться в любой момент, а ситуация крайне опасная, так как это не просто бряцание оружием, а бряцание боевым оружием. 

Политик отметил, что многие в России выступают против войны, однако кремлевская пропаганда преподносит это как мифическую защиту русскоязычного населения, а поэтому холодная война может в любой момент перейти в горячую.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум". Через несколько дней Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к территории РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о ближайшем заседании ТКГ в Минске 14 апреля.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vmire-news/9281-ochen-opasnaya-igra-rossiyskiy-politik-vysoko-ocenil-shansy-voyny-protiv-ukrainy
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