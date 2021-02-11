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"События на Донбассе ни для кого не должны стать привычными" - Зеленский о поездке на передовую

Он поблагодарил иностранных коллег за то, что они помогают поддерживать внимание мира к событиям на Востоке Украины

сегодня, 21:39
Автор:

Оленка Клочко

Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале выразил благодарность всем иностранным коллегам, которые поддерживают Украину и помогают ей бороться с военной агрессией на Донбассе.

"События на Донбассе ни для кого не должны стать привычными" - Зеленский о поездке на передовую

Владимир Зеленский на передовой. Фото: источник

"Я всегда советую украинским политикам и представителям других государств, прибывающих в Украину с визитами: вы просто не поймете, что происходит с нашей страной, если не побываете на фронте", — написал президент.

После своего возвращения с передовой, где он находился вместе с временно поверенной в делах США и послами Франции, Швеции, Великобритании, Канады и Германии, Владимир Зеленский сообщил, что первоочередная задача сейчас — это поддержка внимания всего мира к тому, что происходит на Донбассе.

"За столь долгое время в нашем таком быстром мире люди могут привыкнуть к чему угодно. Но игнорировать. Особенно если они лично не пересекаются с войной", — отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что невозможно правильно оценить ситуацию, только осматривая мирную территорию. По его словам, нужно обязательно стараться исправить "разрушенные жизни и искусственно созданную несправедливость".

"События на Донбассе ни для кого не должны быть привычными", — заявил Президент.

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас идет очень широкое сотрудничество с западными коллегами. В его рамках привлекаются различные инструменты для изменений в жизни людей на свободной части Донбасса. Украина усиливает армию и сдерживает провокации врага.

Напомним, сегодня состоялась поездка в зону ООС главы государства вместе с послами стран "Большой семерки". "Комментарии" сообщали, что визит состоялся в рамках рабочей поездки Президента в Донецкую область.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official
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