На Донбассе от пули российского снайпера погиб еще один украинский воин

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушение режима полного прекращения огня. Вчера от пули снайпера погиб еще один военнослужащий вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на официальной странице украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Донбасс. Фото: Google

Сообщается, что 11 февраля, в 21:00 в районе населенного пункта Марьинка снайпер вооруженных сил России убил еще одного украинского военного.

Украинская сторона СЦКК уже направила соответствующую ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. В украинской делегации выразили искреннее сочувствие родным и близким воина, который погиб за Украину.

Утром 11 февраля в районе Горловки российским снайпером был тяжело ранен украинский военный, который скончался во время транспортировки в госпиталь.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу не могут продолжаться, когда наших военных каждый день убивают.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в 2014 году после незаконного "референдума" 16 марта, который не был признан Украиной и международным сообществом.

Вопреки всем нормам международного права президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский высказался о своей поездке на передовую.

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