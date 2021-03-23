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Байден назвал Путина убийцей: какая опасность для Украины

В словах Байдена есть негативных фактор для Украины

сегодня, 10:35
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, что после того, как президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина убийцей, наша страна рискует нарваться на неприятные последствия. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Байден назвал Путина убийцей: какая опасность для Украины

Фото: Reuters

По его словам, в высказывании Джо Байдена, который назвал Путина убийцей, может быть негативный фактор для нашей страны. Дипломат сообщил о большом риске для Украины после подобных заявлений. Климкин отметил, что Байден показал, что является настоящим лидером свободного мира, однако в его заявлениях есть риск.

Речь идет о возможной эскалации на Донбассе и атаке России с юга. Экс-глава МИД отметил, что заявление является правильным, однако все риски необходимо учитывать. Дипломат заявил, что Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил каналы неформальных коммуникаций. 

Климкин заявил, что все переговоры между Путиным и Байденом будут проходить в неофициальном формате, следовательно – за спиной Украины, что также несет риски для нашей страны. 

Справка: в недавнем интервью каналу ABC Джо Байдену задали вопрос о том, считает ли он убийцей Владимира Путина, на что президент США ответил утвердительно. Позже спикер Белого дома Джен Псаки подтвердила слова Байдена и заявила, что президент дал прямой ответ на прямой вопрос. 

Владимир Путин ответил Байдену детской поговоркой, пожелал ему здоровья и предложил пообщаться в прямом эфире, однако в Белом доме на предложение российского президента ответили отказом. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что из партии "Голос" могут исключить шестерых депутатов.

Читайте также, кто стоит за атакой на Офис президента. 



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vmire-news/8752-est-bolshoy-risk-dlya-ukrainy-klimkin-o-slovah-baydena-pro-putina
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