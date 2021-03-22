В России призвали напасть на Украину без предупреждения для того, чтобы новый президент США Джо Байден "сошел с ума". Об этом заявил скандальный российский политик Владимир Жириновский в эфире одного из пропагандистских каналов РФ.

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По его словам, Украина готовит "провокацию на Донбассе", поэтому Россия должна напасть на Украину без предупреждения. Он предложил нанести удар по Вооруженным Силам Украины, чтобы "не осталось ни одного солдата или офицера".

Жириновский сказал, что в случае нападения России на Украину Европейский Союз и США будут повергнуты в шок. Скандальный политик отметил, что в Европе все "побледнеют", а новый президент США Джо Байден "сойдет с ума".

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Россия же свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину, и называет себя посредником в переговорах.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года, когда после проведения незаконного "референдума" Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к РФ.

Владимир Жириновский был одним из российских политиков, которые наиболее разжигали войну против Украины и призывали к военной агрессии касательно нашей страны с 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, какой будет политика Байдена по отношению к Украине.

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