У Зеленского ответили Путину насчет нового плана по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление по поводу новой инициативы заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака по поводу войны на Донбассе. Об этом стало известно из официального письма Ермака советникам лидеров стран нормандской четверки, сообщает издание "Европейская правда".

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По словам Ермака, Украина не будет соглашаться на предложения Козака, которые он озвучил на последний переговорах политических советников лидеров стран нормандского формата. Глава ОП сказал, что наша сторона удивлена тем, как в Кремле интерпретируют итоги последних переговоров.

Ермак отметил, что дискуссия имела напряженный характер, а у сторон было отсутсвие единого видения по ключевым вопросам, именно Украина инициировала заседание ТКГ для того, чтобы подтвердить режим полного прекращения огня на линии фронта.

Он подчеркнул, что факт отказа россиян от переговоров на фоне резкого обострения ситуации на Донбассе свидетельствует о том, что Россия не хочет соблюдать режим полного прекращения огня.

Глава Офиса президента сказал, что пункт о прекращении огня является ключевым в вопросе выполнения минских соглашений. Он отметил, что выводы Козака являются манипулятивными и заявил, что Украина никогда не согласится на условия, которые предлагают в Кремле.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

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