В разведке сообщили сенсационные данные об оккупации Крыма Россией

В украинской разведке сделали сенсационное заявление о захвате Крыма Россией. Стало известно, что оккупация полуострова готовилась задолго до 2014 года. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире "Радио Свобода".

Фото: Reuters

По его словам, Черноморский флот РФ в Севастополе был главной угрозой, которая постоянно нарастала. Он отметил, что военная группировка России в любой момент могла начать полномасштабную войну против Украины.

Он сказал, что первые признаки оккупации Крыма военным способом были видны во время накачки проявления сепаратистских настроений при помощи разных военизированных групп на полуострове. Например, российские морпехи на своих полигонах открыто отрабатывали подготовку и оснащение боевиков в Крыму.

Разведчик сообщил, что в 2013 году россияне создали военную группировку, которая занималась обеспечением безопасности проведения зимней Олимпиады в Сочи. Во время проведения турнира военные отрабатывали блокировку морской акватории и воздушного пространства, а также проводили разведку против Украины.

Скибицкий сказал, что Россия готовила и отрабатывала оккупацию Крыма на совместных военных учениях с Беларусью в 2013 году.

Справка: в марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили крымский парламент, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Через несколько дней Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какие могут быть варианты развития ситуации на Донбассе.

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