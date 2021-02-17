В Раде требуют исключить Кравчука из ТКГ: "Вредит Украине"

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Гриниченко Дима
В парламентской фракции "Голос" потребовали исключить первого президента Украины Леонида Кравчука из ТКГ в Минске и снять его с поста главы украинской делегации из-за того, что его высказывания якобы вредят нашей стране. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.
Кравчук. Фото: Liga
По словам одного из лидеров партии Сергея Рахманина, последние заявления Кравчука не являются согласованными между собой и наносят вред Украине.
Он отметил, что Минские соглашения постепенно умирают, однако пока Украина находится в процессе переговоров, то надо использовать их в пользу, а не во вред.
Политик сказал, что Кравчук повторил ошибку Порошенко и Зеленского, которые также думали, что им удастся переиграть Путина, однако за время нахождения первого президента на посту главы украинской делегации прогресса в переговорах достигнуто не было.
По словам Рахманина, Кравчук должен сам признать тот факт, что его пребывание на должности является нецелесообразным.
Леонид Кравчук занимает пост главы украинской делегации в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на должности он успел представить план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который предусматривал проведение выборов на оккупированных территориях в марте 2021 года и выведение всех иностранных войск.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Ранее "Комментарии" сообщали, что у Порошенко обвинили Зеленского в прямом диалоге с боевиками.
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