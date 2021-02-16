В НАТО сделали заявление о противостоянии с Россией

В Североатлантическом Альянсе сделали громкое заявление о противостоянии с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они готовы к столкновению с РФ. Об этом он сообщил в интервью газете "El Mundo".

Фото: ТСН

По его словам, в НАТО готовы к обострению отношений и возможному противостоянию с Россией. В то же время он отметил, что Альянс готов сотрудничать с РФ, однако тут все зависит от поведения Кремля.

Генсек НАТО сказал, что разговор с россиянами необходимо выстраивать на силе и твердости, однако не стоит забывать о попытках нормализации отношений.

Он отметил, что если Россия хочет противостояния с НАТО, то Альянс готов. Также Столтенберг заявил, что в случае наличия у Москвы желания к сотрудничеству они будут рады.

Генсек Альянса сказал, что важно поддерживать отношения и связи между странами, даже если никто не верит в нормализацию отношений с Россией.

Также Столтенберг отметил, что для избежания оружейной гонки всем нужно контролировать оружие.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, при участии регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

В январе 2019 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которое закрепило курс нашей страны в Европейский союз и НАТО в Конституции.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели бойцов на Донбассе.

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