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В НАТО сделали заявление о противостоянии с Россией

"Если они хотят, то мы готовы"

сегодня, 14:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Североатлантическом Альянсе сделали громкое заявление о противостоянии с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они готовы к столкновению с РФ. Об этом он сообщил в интервью газете "El Mundo".

В НАТО сделали заявление о противостоянии с Россией

Фото: ТСН

По его словам, в НАТО готовы к обострению отношений и возможному противостоянию с Россией. В то же время он отметил, что Альянс готов сотрудничать с РФ, однако тут все зависит от поведения Кремля.

Генсек НАТО сказал, что разговор с россиянами необходимо выстраивать на силе и твердости, однако не стоит забывать о попытках нормализации отношений.

Он отметил, что если Россия хочет противостояния с НАТО, то Альянс готов. Также Столтенберг заявил, что в случае наличия у Москвы желания к сотрудничеству они будут рады. 

Генсек Альянса сказал, что важно поддерживать отношения и связи между странами, даже если никто не верит в нормализацию отношений с Россией.

Также Столтенберг отметил, что для избежания оружейной гонки всем нужно контролировать оружие. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, при участии регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

В январе 2019 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которое закрепило курс нашей страны в Европейский союз и НАТО в Конституции. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели бойцов на Донбассе.

Читайте также, почему договориться с Россией по Донбассу практически невозможно.

Источник: https://censor.net/ru/n3248159


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Источник: https://www.elmundo.es/internacional/2021/02/15/602aceb9fdddffa7bf8b45d6.html
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