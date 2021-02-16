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Главная Новости Политика внешняя политика У Порошенко обвинили Зеленского в прямом диалоге с боевиками "ДНР"
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У Порошенко обвинили Зеленского в прямом диалоге с боевиками "ДНР"

Зеленского предъявили деморализацию армии

сегодня, 18:00
Автор:

Гриниченко Дима

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" обвинили Президента Украины Владимира Зеленского в попытке налаживания прямого диалога с боевиками на оккупированных территориях. Об этом с трибуны Верховной Рады сообщила нардеп Ирина Геращенко, передает "Прямой".

У Порошенко обвинили Зеленского в прямом диалоге с боевиками "ДНР"

Фото: Google

По словам Геращенко, одной рукой президент Зеленский накладывает санкции на пророссийские телеканалы, а с другой поручает спикерам Банковой давать интервью российским каналам и вести там прямой диалог с главарем боевиков "ДНР" Пушилиным. 

Речь идет о включение главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука в шоу на российском телеканале, где участвовал Пушилин.

Геращенко заявила, что украинская власть каждый день сдает национальные интересы нашей страны. Она отметила, что уже два года не поднимается зарплата для украинских солдат на фронте и напомнила о том, что бойцов лишают премий якобы за ответный огонь.

Она сказала, что их политическая сила требует от Президента Зеленского срочно отменить систему штрафов и лишения премий на фронте, а также вернуть армию на те позиции, которые были до разведения войск.

Ранее с таким же требованием выступал и лидер "ЕС" Петр Порошенко. 

Также на ток-шоу "Свобода слова" спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович обвинил партию "ЕС" в работе на российскую повестку дня и заявил, что политическая сила ведет себя хуже, "чем в женском общежитии" из-за того, что обсуждает внешность и одежду президента Зеленского.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле объяснили заявление Путина по поводу Донбасса.

Читайте также, что примут на закрытом заседании СНБО 19 февраля.



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Источник: https://prm.ua/kravchuk-za-doruchenniam-bankovoi-proviv-priamyy-dialoh-z-vatazhkom-boyovykiv-herashchenko/
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Обусуждения

Арсеній Зайчик

сегодня, 18:08

Знову шавка Ірина Геращенко гавкає, Хай краще скаже як вона накрала кошти на будинки оформлені на маму.

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