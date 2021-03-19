В Раде хотят приравнять идеологию России к нацизму и коммунизму

В Верховной Раде Украины на законодательно уровне хотят запретить пропаганду идеологии "русского мира" и поставить ее в один ряд с нацизмом и коммунизмом. Авторами инициативы выступили депутаты из фракции "Слуга народа". Об этом стало известно из карточки соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Фото: Google

Авторами законодательной инициативы являются нардепы от правящей фракции Олег Дунда и Александр Аликсийчук. В данный момент, документ находится на рассмотрении комитета по вопросам правовой политики.

Законопроект предусматривает запрет пропаганды идеологии "русского мира", которая на протяжении нескольких столетий служит идеологическим сопровождением имперской политики России для захвата территории, покорения других народов, попыток возрождения СССР и декларирования себя в качестве мировой державы.

Авторы законопроекта считают, что данная идеологическая концепция много лет помогала России вести свою имперскую политику, а в последние годы ей активно пользуется президент РФ Владимир Путин.

Документ предусматривает добавить пункт о запрете пропаганды "русского мира" в закон об осуждении идеологии коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия может напасть на Украину с юга.

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