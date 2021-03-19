В посольстве США рассказали, когда Байден позвонит Зеленскому

В посольстве США в Украине рассказали о том, когда состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщил представитель посольства в Украине Даниэль Лангенкамп в комментарии изданию "РБК-Украина".

Фото: White House

По его словам, разговор между Байденом и Зеленским обязательно состоится, а в Белом доме не ставили никаких условий президенту Украины для того, чтобы проводить телефонную беседу с президентом США.

Представитель посольства отметил, что Байден подтвердил свое отношение к Украине и выступил другом нашей страны. Он заявил, что новая администрация американского президента уже уделила большое внимание Украине, представитель вспомнил телефонный разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Украины Андреем Тараном.

Лангенкамп сказал, что США примет участие в Крымской платформе, а также будет помогать Украине в обустройстве системы безопасности. Он отметил, что в данный момент Байден занят решением внутренних проблем США и борьбой с пандемией.

Представитель американского посольства также сказал, что в США впечатлены борьбой Зеленского с олигархами и заверим, что Украина остается партнером Соединенных Штатов.

Справка: на прошлой неделе в издании "Washington Post" вышла статья, в которой говорилось о том, что Джо Байден затягивает телефонный разговор с Владимиром Зеленским, так как ждет от него более решительных действий в борьбе с олигархами.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Рада рассмотрит вопрос увольнения Арестовича.

Читайте также, сколько политических партий работает в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!