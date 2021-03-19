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В посольстве США рассказали, когда Байден позвонит Зеленскому

Американцы прокомментировали слухи об условиях для Зеленского

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

В посольстве США в Украине рассказали о том, когда состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщил представитель посольства в Украине Даниэль Лангенкамп в комментарии изданию "РБК-Украина".

В посольстве США рассказали, когда Байден позвонит Зеленскому

Фото: White House

По его словам, разговор между Байденом и Зеленским обязательно состоится, а в Белом доме не ставили никаких условий президенту Украины для того, чтобы проводить телефонную беседу с президентом США.

Представитель посольства отметил, что Байден подтвердил свое отношение к Украине и выступил другом нашей страны. Он заявил, что новая администрация американского президента уже уделила большое внимание Украине, представитель вспомнил телефонный разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Украины Андреем Тараном. 

Лангенкамп сказал, что США примет участие в Крымской платформе, а также будет помогать Украине в обустройстве системы безопасности. Он отметил, что в данный момент Байден занят решением внутренних проблем США и борьбой с пандемией.

Представитель американского посольства также сказал, что в США впечатлены борьбой Зеленского с олигархами и заверим, что Украина остается партнером Соединенных Штатов.

Справка: на прошлой неделе в издании "Washington Post" вышла статья, в которой говорилось о том, что Джо Байден затягивает телефонный разговор с Владимиром Зеленским, так как ждет от него более решительных действий в борьбе с олигархами. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Рада рассмотрит вопрос увольнения Арестовича.

Читайте также, сколько политических партий работает в Украине. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vydvigali-usloviy-zelenskomu-razgovor-1616083381.html
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