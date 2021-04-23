logo
Русский Українська

BTC/USD

48109.32

ETH/USD

2176.63

LTC/USD

225.56

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В ОП заявили, что Зеленский лично отреагирует на приглашение в Москву от Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОП заявили, что Зеленский лично отреагирует на приглашение в Москву от Путина

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент обязательно отреагирует на приглашение Путина

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства обязательно прокомментирует приглашение президента России Владимира Путина, который предложил ему приехать в Москву. Об этом она сообщила в комментарии изданию "РБК-Украина".

В ОП заявили, что Зеленский лично отреагирует на приглашение в Москву от Путина

Владимир Зеленский. Фото: ОП

По ее словам, личной реакции со стороны Владимира Зеленского обязательно стоит ожидать. Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 22 апреля Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому провести встречу в Москве в любое удобное для него время. 

Это стало ответом на предложение Зеленского встретиться в любой точке украинского Донбасса, где сегодня идет война. Путин в своем обращении к Зеленскому заявил, что если речь идет о войне на Донбассе, то украинский президент якобы должен сначала говорить с главарями террористов в ОРДЛО. В украинской делегации в ТКГ уже исключили такую возможность заявив, что наша страна никогда не сядет за стол переговоров с боевиками.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, может ли Украина расслабиться после отвода войск России.

Читайте так же, как Украина будет отвечать на атаку России. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-obyazatelno-otreagiruet-priglashenie-1619159007.html
Теги:
comments

Обусуждения

Харя Кришны

сегодня, 10:38

Посмотрим, как он встанет на колени для окончания войны. Нет, он легко вставал на колени, чтобы получить власть. А чтобы удержать, уже идет на преступления. Но окончание войны этому паяцу не интересно.

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ