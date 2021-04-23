В ОП заявили, что Зеленский лично отреагирует на приглашение в Москву от Путина

Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства обязательно прокомментирует приглашение президента России Владимира Путина, который предложил ему приехать в Москву. Об этом она сообщила в комментарии изданию "РБК-Украина".

Владимир Зеленский. Фото: ОП

По ее словам, личной реакции со стороны Владимира Зеленского обязательно стоит ожидать. Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 22 апреля Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому провести встречу в Москве в любое удобное для него время.

Это стало ответом на предложение Зеленского встретиться в любой точке украинского Донбасса, где сегодня идет война. Путин в своем обращении к Зеленскому заявил, что если речь идет о войне на Донбассе, то украинский президент якобы должен сначала говорить с главарями террористов в ОРДЛО. В украинской делегации в ТКГ уже исключили такую возможность заявив, что наша страна никогда не сядет за стол переговоров с боевиками.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

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