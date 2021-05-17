«Шериф» Джо Байден: удастся ли США усмирить Россию

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Вечканова Елена
В большой политике всегда происходят большие
разборки и большая "дележка" территории. К примеру, сейчас многие считают,
что нынешний президент Штатов Джозеф Байден может "дать прикурить" главе РФ
Владимиру Путину.
Джо Байдена назвали "новым шерифом" на политической арене. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Об этом свидетельствует поведение многих
нынешних и бывших американских и европейских чиновников. Так, по словам
экс-зама генсекретаря НАТО (2012-2016), почетного члена Атлантического совета Алексендра Вербшоу, Байден продемонстрировал России, что он является "новым
шерифом в городе". Бывший политик убежден, что США больше не намерены, как во
времена Трампа, толерантно относится к агрессии и политическим войнам РФ.
По просьбе издания "Комментарии" эксперты детально проанализировали это утверждение.
Когда в высказываниях авторитетных экспертов
появляется лексика с яркой эмоциональной окраской, типа "новый
шериф", "толерантность к России", и т. п., это означает, что
цитируемое заявление направлено на широкие слои населения и носит сугубо
агитационно-пропагандистский характер. Так прокомментировал высказывание Вершбоу
эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.
"На деле же и Трамп, и Байден отстаивали как
национальные интересы США, так и национальные интересы стоящих за ними элитных
групп. В случае с Трампом это была группа национально-ориентированных
капиталистов-промышленников, а в случае с Байденом — группа
финансистов-транснационалов", — говорит эксперт.
Для последних США, по мнению Богатырева, всего
лишь "вязанка хвороста, брошенная в костёр построения глобального
либерально-постмодернистского мира".
"Именно по этой причине, Байден зациклен на
попытках возродить мировое господство США, в то время как Трамп уделял гораздо
больше внимания внутренним проблемам", — поясняет Даниил Богатырев.
По его словам, в этом плане политика Байдена в
отношении России, конечно же, более конфронтационная, чем политика Трампа.
"Но это больше вредит не России, а самим США, —
считает эксперт. — На дворе сейчас не 2000-й год, и чем больше Вашингтон
пытается вести себя как "мировой гегемон" сегодня, тем более
очевидным становится, что гегемонию он уже утратил".
Политолог-международник Виктория Закревская
отмечает, что "новый шериф" — далеко не значит страшнее предыдущего.
"При Трампе, вопреки ожиданиям "дружбы" Трампа
с Путиным, мы увидели американское противодействие "Северному потоку-2",
поддержку Украины, ее территориальной целостности и обороноспособности — было
предоставлено летальное оружие, — напоминает эксперт. — Сегодня уже
определилась политика США в отношении региона и РФ".
По словам Закревской, официальные лица новой
американской администрации в рамках своей зоны ответственности посылают сигналы
своим российским коллегам и их союзникам.
"Смысл политики США остается прежним: Россия —
враг, прежде всего, в военном смысле, США никогда не признают аннексию Крыма и
будут поддерживать Украину в борьбе за независимость, восстановление
территориальной целостности, укрепление суверенитета", — подчеркивает
специалист.
По мнению Виктории Закревской, в прикладном
смысле это будет означать: укрепление обороноспособности Украины, содействие ее
евроатлантическим стремлениям, противодействие российскому влиянию на
постсоветском пространстве, прежде всего в рамках транзита энергоносителей,
помощь в борьбе с коррупцией.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению экспертов, ожидает Украину после личной встречи американского и российского президентов в ближайшем будущем.
Также на портале вы можете узнать, стоит ли Владимиру Зеленскому рассчитывать на "аудиенцию" с Джозефом Байденом.
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