«Шериф» Джо Байден: удастся ли США усмирить Россию

В большой политике всегда происходят большие разборки и большая "дележка" территории. К примеру, сейчас многие считают, что нынешний президент Штатов Джозеф Байден может "дать прикурить" главе РФ Владимиру Путину.



Джо Байдена назвали "новым шерифом" на политической арене. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Об этом свидетельствует поведение многих нынешних и бывших американских и европейских чиновников. Так, по словам экс-зама генсекретаря НАТО (2012-2016), почетного члена Атлантического совета Алексендра Вербшоу, Байден продемонстрировал России, что он является "новым шерифом в городе". Бывший политик убежден, что США больше не намерены, как во времена Трампа, толерантно относится к агрессии и политическим войнам РФ.

По просьбе издания "Комментарии" эксперты детально проанализировали это утверждение.

"Байден зациклен на попытках возродить мировое господство США"

Когда в высказываниях авторитетных экспертов появляется лексика с яркой эмоциональной окраской, типа "новый шериф", "толерантность к России", и т. п., это означает, что цитируемое заявление направлено на широкие слои населения и носит сугубо агитационно-пропагандистский характер. Так прокомментировал высказывание Вершбоу эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.

"На деле же и Трамп, и Байден отстаивали как национальные интересы США, так и национальные интересы стоящих за ними элитных групп. В случае с Трампом это была группа национально-ориентированных капиталистов-промышленников, а в случае с Байденом — группа финансистов-транснационалов", — говорит эксперт.

Для последних США, по мнению Богатырева, всего лишь "вязанка хвороста, брошенная в костёр построения глобального либерально-постмодернистского мира".

"Именно по этой причине, Байден зациклен на попытках возродить мировое господство США, в то время как Трамп уделял гораздо больше внимания внутренним проблемам", — поясняет Даниил Богатырев.

По его словам, в этом плане политика Байдена в отношении России, конечно же, более конфронтационная, чем политика Трампа.

"Но это больше вредит не России, а самим США, — считает эксперт. — На дворе сейчас не 2000-й год, и чем больше Вашингтон пытается вести себя как "мировой гегемон" сегодня, тем более очевидным становится, что гегемонию он уже утратил".

"Смысл политики США остается прежним"

Политолог-международник Виктория Закревская отмечает, что "новый шериф" — далеко не значит страшнее предыдущего.

"При Трампе, вопреки ожиданиям "дружбы" Трампа с Путиным, мы увидели американское противодействие "Северному потоку-2", поддержку Украины, ее территориальной целостности и обороноспособности — было предоставлено летальное оружие, — напоминает эксперт. — Сегодня уже определилась политика США в отношении региона и РФ".

По словам Закревской, официальные лица новой американской администрации в рамках своей зоны ответственности посылают сигналы своим российским коллегам и их союзникам.

"Смысл политики США остается прежним: Россия — враг, прежде всего, в военном смысле, США никогда не признают аннексию Крыма и будут поддерживать Украину в борьбе за независимость, восстановление территориальной целостности, укрепление суверенитета", — подчеркивает специалист.

По мнению Виктории Закревской, в прикладном смысле это будет означать: укрепление обороноспособности Украины, содействие ее евроатлантическим стремлениям, противодействие российскому влиянию на постсоветском пространстве, прежде всего в рамках транзита энергоносителей, помощь в борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению экспертов, ожидает Украину после личной встречи американского и российского президентов в ближайшем будущем.

Также на портале вы можете узнать, стоит ли Владимиру Зеленскому рассчитывать на "аудиенцию" с Джозефом Байденом.

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