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Главная Новости Политика внешняя политика Посол сделала заявление о встрече Зеленского с Байденом
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Посол сделала заявление о встрече Зеленского с Байденом

Украина имеет огромную поддержку со стороны американских партнеров

сегодня, 09:40
Автор:

Елизавета Черных

По словам посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой, украинская сторона готова к любым форматам встречи между главами государств Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Она также рассказала о подготовке возможной встречи президентов, пишет издание РБК-Украина. 

Посол сделала заявление о встрече Зеленского с Байденом

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Посол сообщила, что украинские дипломаты работают над визитами Зеленского в США и Байдена в нашу страну: 

"Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи — даже в других странах", — сообщила Маркарова.

Дипломат отметила, что наше украинское государство имеет огромную поддержку со стороны американских партнеров на всех уровнях. 

Напомним, что президент США Джо Байден может приехать в Украину с официальным визитом на 30-й День Независимости 24 августа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Гарант отметил, что эта встреча будет очень важной для развития двусторонних отношений. Кроме этого президент Украины заявил, что Америка будет увеличивать военную поддержку для нашего государства.

Также известно, что Байден может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Джо Байден заявил, что уверен в организации его личной встречи с российским лидером в июне. Украинский вопрос явно тоже будет в повестке дня. Как может повлиять на это выполнение (не выполнение) "домашнего задания", оставленного украинской власти госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита 6 мая? Возможны ли какие-то прорывные решения на саммите Байден-Путин? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-gotova-ko-vsem-formatam-vstrechi-1620972642.html
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