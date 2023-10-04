В ООН рассказали, сколько армян осталось в Карабахе

В Нагорном Карабахе после военной операции Азербайджана и массовой миграции жителей непризнанной республики осталось не более 1000 этнических армян, сообщается в отчете миссии ООН. Об этом сообщают "Комментарии". Свои данные сотрудники ООН почерпнули от собеседников из Нагорного Карабаха.

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"Команда слышала от собеседников, что в Карабахском регионе остается от 50 до 1000 этнических армян", — сказано в документе.

Миссия во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой, посетила Карабах 1 октября впервые за 30 лет. Сотрудники ООН ездили из Агдама в Степанакерт. По их наблюдениям, в тех частях Степанакерта, которые они посетили, не обнаружено ущерба гражданской общественной инфраструктуре, в том числе больницам, школам и жилым домам, а также культурным и религиозным объектам. Сообщений о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня сотрудники ООН не получали.

Ранее сообщалось, что из 120 тысяч армян Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 625 человек.

Напомним, что на момент начало карабахского конфликта в начале 90-х 20 века в регионе, который был автономной частью Азербайджанской советской социалистической республики СССР, преобладали армяне. Но в автономной области, которую Азербайджан считает исторически пренадлежной своей стране, также проживали азербайджанцы и курды. В ходе Первой карабахской войны они были изгнаны армянскими формированиями из Карабаха силой или бежали под воздействием сообщений о военных преступлениях. В частности, резни в населенном пункте Ходжалы, устроенной армянскими боевиками.

Сейчас Азербайджан в лице президента Азербайджана Ильхама Алиева гарантирует армянам неприкосновенность, а также заявляет, что они сохранят право на возвращение в Нагорный Карабах.

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