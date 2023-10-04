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Россия снова активизирует ядерные угрозы: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка прогнозирует усиление ядерных угроз РФ

сегодня, 16:34
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор к концу 2023 года, скорее всего, усилит ядерные угрозы. Это будет очередным проявлением слабости со стороны противника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Sky TG24" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Россия снова активизирует ядерные угрозы: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины подчеркнул, что постоянное напоминание россиян о своем ядерном оружии "это проявление не силы, а слабости". Они прибегают к таким шагам, поскольку ни боевые действия, ни работа дипломатов не принесли желаемых для оккупантов результатов.


"Они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на земле. К концу года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше", — отметил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил заявления бывшего президента России Медведева, который постоянно угрожает применить ядерное оружие. Столтенберг назвал заявление Медведева безрассудными.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Китай в публичном пространстве пытается подавать себя, как страну, которая заняла нейтральную позицию по войне в Украине, на самом деле он всячески подыгрывает России. Почему это так и в чем это проявляется? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе, собрав мнения экспертов.                                                                                                                                

Ранее "Комментарии" писали — ядерный шантаж продолжается: российские оккупанты разместили взрывчатку в помещении энергоблока Запорожской АЭС.




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Источник: https://tg24.sky.it/mondo/2023/10/04/ucraina-russia-guerra-ultime-notizie-4-ottobre-diretta
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