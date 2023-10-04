Россия снова активизирует ядерные угрозы: Зеленский сделал заявление

Страна-агрессор к концу 2023 года, скорее всего, усилит ядерные угрозы. Это будет очередным проявлением слабости со стороны противника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Sky TG24" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины подчеркнул, что постоянное напоминание россиян о своем ядерном оружии "это проявление не силы, а слабости". Они прибегают к таким шагам, поскольку ни боевые действия, ни работа дипломатов не принесли желаемых для оккупантов результатов.

"Они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на земле. К концу года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше", — отметил Владимир Зеленский.

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