Данилов назвал четыре человека, представляющих за границей Украину: остальные – это туристы

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украину во внешней политике могут представлять четыре человека: президент, глава ВР, премьер-министр и министр иностранных дел. Других Данилов назвал "туристами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью секретаря СНБО для Ukrlife.

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Алексей Данилов заявил, что Украину представляют за границей четыре человека:

- президент Украины Владимир Зеленский;

- премьер-министр Украины Денис Шмигаль;

- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

– председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По словам Данилова, все другие политики не являются представителями Украины.

"Остальные – это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", – считает секретарь СНБО.

Украинский депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха подверг критике такие слова Данилова. Нардеп назвал несколько должностных лиц, в частности министра цифровой трансформации Украины Федорова, вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Стефанишину, главу ОП Ермака и других парламентариев, которые, по его мнению, являются представителями Украины за рубежом.

"Все эти люди каждый день ведут переговоры по восстановлению, евроинтеграции, торговле и инвестициям, помощи войску, санкциям и специальному трибуналу по России и договариваются о "формуле мира" с союзниками", — отметил Наталуха и добавил, что надеется, что это была " бессмысленная и досадная ошибка" секретаря СНБО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Данилов назвал шаг США, который станет для Путина большой радостью.

Также "Комментарии" писали, что секретарь СНБО Данилов сообщил о российском ракетном ударе по важной военной инфраструктуре в Украине.