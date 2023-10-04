Данилов назвал четыре человека, представляющих за границей Украину: остальные – это туристы

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Slava Kot
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украину во внешней политике могут представлять четыре человека: президент, глава ВР, премьер-министр и министр иностранных дел. Других Данилов назвал "туристами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью секретаря СНБО для Ukrlife.
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников
Алексей Данилов заявил, что Украину представляют за границей четыре человека:
По словам Данилова, все другие политики не являются представителями Украины.
Украинский депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха подверг критике такие слова Данилова. Нардеп назвал несколько должностных лиц, в частности министра цифровой трансформации Украины Федорова, вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Стефанишину, главу ОП Ермака и других парламентариев, которые, по его мнению, являются представителями Украины за рубежом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Данилов назвал шаг США, который станет для Путина большой радостью.
Также "Комментарии" писали, что секретарь СНБО Данилов сообщил о российском ракетном ударе по важной военной инфраструктуре в Украине.
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