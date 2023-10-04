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Данилов назвал четыре человека, представляющих за границей Украину: остальные – это туристы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять только четыре человека.

сегодня, 15:01
Автор:
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Slava Kot
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украину во внешней политике могут представлять четыре человека: президент, глава ВР, премьер-министр и министр иностранных дел. Других Данилов назвал "туристами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью секретаря СНБО для Ukrlife.

Данилов назвал четыре человека, представляющих за границей Украину: остальные – это туристы

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Алексей Данилов заявил, что Украину представляют за границей четыре человека:


  • - президент Украины Владимир Зеленский;
  • - премьер-министр Украины Денис Шмигаль;
  • - министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • – председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По словам Данилова, все другие политики не являются представителями Украины.

"Остальные – это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", – считает секретарь СНБО.

Украинский депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха подверг критике такие слова Данилова. Нардеп назвал несколько должностных лиц, в частности министра цифровой трансформации Украины Федорова, вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Стефанишину, главу ОП Ермака и других парламентариев, которые, по его мнению, являются представителями Украины за рубежом.

"Все эти люди каждый день ведут переговоры по восстановлению, евроинтеграции, торговле и инвестициям, помощи войску, санкциям и специальному трибуналу по России и договариваются о "формуле мира" с союзниками", — отметил Наталуха и добавил, что надеется, что это была " бессмысленная и досадная ошибка" секретаря СНБО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Данилов назвал шаг США, который станет для Путина большой радостью.

Также "Комментарии" писали, что секретарь СНБО Данилов сообщил о российском ракетном ударе по важной военной инфраструктуре в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w2YrGPA9aPg&ab_channel=UKRLIFE.TV
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