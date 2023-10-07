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В Офисе президента намекнули, кто стоит за ХАМАС

Украина официально поддержала усилия Израиля по самообороне

сегодня, 20:58
Автор:
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Константин Куликов
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что события, происходящие сегодня в Израиле, уже 19 месяцев являются реальностью в Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

В Офисе президента намекнули, кто стоит за ХАМАС

Подоляк

"Украинский народ максимально хорошо знает, что такое подлый террор. Сегодня мы, как никто, желаем народу Израиля мужества и стойкости, чтобы пройти через испытания этих дней, а Армии обороны Израиля – сил и полной победы", — отмечают в Офисе президента Украины.


Нападение ХАМАС Михаил Подоляк называет "подлой террористической атакой" и в очередной раз отмечает, что с террористами переговоры невозможны.

"На повестке дня тот же вопрос: безнаказанность убийц, которая иногда исходит из позиции "а начнем переговоры с террористами". Страх консервативных элит перед необходимостью действительно жестко наказать беззаконников", — намекает Подоляк на многочисленные предложения "усадить за стол переговоров" Украину и Россию , а также предложения ограничить поставки вооружений Украине. — "Всегда находятся те, кто говорит, что оружие для обороны может привести к эскалации, что террористов нужно слушать, что необязательно защищать свои дома".

"В Израиле мы видим абсолютную ту же картину, ту же модель поведения на чужой территории и тот же набор инструментов у террористов ХАМАСа. Задайте вопрос: кто стоит за ХАМАСом и кто поддерживает эту атаку? Ответ на поверхности и очевиден", — отмечают в Офисе президента.

— Россия открыла дверь в безупречный ад и показала остальным, что безнаказанность теперь безгранична, — считает Михаил Подоляк.

Напомним, что атаку ХАМАС поддержали союзники РФ – Иран, Сирия, Талибан. На сторону Израиля встали – США, ЕС, Бразилия. Катар и Саудовская Аравия не поддержали ХАМАС, но возложили ответственность за "провоцирование" ситуации на Израиль.

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