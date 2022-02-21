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В МИД РФ назвали сообщения СМИ о возможном вторжении России в Украину "мемом"

МИД РФ об информации в СМИ касаемо возможного вторжения

сегодня, 13:03
Автор:

Денис Подставной
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения Западных СМИ о возможном вторжении Российской Федерации в Украину. Об этом пишет издание RT.

В МИД РФ назвали сообщения СМИ о возможном вторжении России в Украину "мемом"

Российские войска. Фото из открытых источников

Захарова называет сообщения средств массовой информации о вторжении в Украину мемом. 

"Смотрите, мы якобы в состоянии такого "вторжения" — мне кажется, это уже какой-то мем — находимся уже приблизительно месяц, даже больше", — передает издание слова представителя МИД РФ. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в ЕС раскрыли подробности санкций против России. Глава Еврокомиссии назвала слабые места РФ, по которым ударят санкции в случае вторжения. Половина бюджета Российской Федерации зависит от этого. Подробно об этом читайте в нашем материале. 
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Источник: https://russian.rt.com/russia/news/965533-zaharova-rossiya-ukraina
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