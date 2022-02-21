В МИД РФ назвали сообщения СМИ о возможном вторжении России в Украину "мемом"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения Западных СМИ о возможном вторжении Российской Федерации в Украину. Об этом пишет издание RT.

Российские войска. Фото из открытых источников

Захарова называет сообщения средств массовой информации о вторжении в Украину мемом.

"Смотрите, мы якобы в состоянии такого "вторжения" — мне кажется, это уже какой-то мем — находимся уже приблизительно месяц, даже больше", — передает издание слова представителя МИД РФ.

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