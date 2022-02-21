Угроза вторжения РФ и кризис на Донбассе: стоит ли надеяться на дипломатическое урегулирование ситуации

Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора 20 февраля на фоне обострения на Донбассе и вокруг Украины в целом, якобы договорились о проведении в ближайшее время саммита на высшем уровне с Россией, Украиной и союзниками для установления нового порядка безопасности в Европе.

Переговоры Украины, России и союзников - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Также Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Владимир Путин и Джо Байден согласились на это.

Есть ли еще шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем? Кто и на какие уступки может пойти? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Мало давать оценку ситуации, как сделал Зеленский в Мюнхене. Следует предлагать свое видение, свой план, свою стратегию, согласованную с нашими партнерами, а также глобальными игроками

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поясняет:

"Вся модель нагнета ситуации, угроза войны – была нацелена на решение собственных задач Россией, США, ЕС, рядом других стран, включая Турцию и Китай. Речь, прежде всего, о новой модели архитектуры безопасности. Она формируется тяжело, под влиянием опасных факторов – и экономических (включая энергетические), и геополитических, и военных. Под определенными моделями давления. Со стороны Запада – угрозы применения санкций (включая критические), со стороны России – выставление требований о своих приоритетах, распределении зон влияния, формировании новой архитектуры безопасности, с учетом ее возросшего оборонного, экономического, финансового (за счет торговли энергоресурсами) потенциала. Звучат заявления о возможных ассиметричных действиях, включая проведения активных форматов учений, которые могут перейти в фазу региональной, а то и глобальной войны. Запад это подхватывает – ему выгодно формировать такой информационный поток, который будет указывать на чрезвычайные угрозы. Но при этом все движения идут к урегулированию эскалации. Однако каждый отстаивает свои интересы и хочет получить максимум из возможного".

Россия, по словам генерала, пытается выжать всё, что только получится, из своего пакета "гарантий безопасности". США и НАТО – не разрушить модель международной безопасности на базе Альянса. Европейский союз во главе с Францией и Германией – сформировать некую свою структуру безопасности, которая могла бы действовать параллельно с НАТО (где первые скрипки – у США и Великобритании).

"Давление идет с разных сторон, предлагаются разные варианты политико-дипломатического урегулирования. Неоднократно Байден, Джонсон, Макрон, Шольц указывали, что готовы к модели переговорного процесса в глобальном масштабе. И, похоже, будет выстроен коллективный формат. И тема недопущения разжигания войны в Украине – в приоритете, – акцентирует Николай Маломуж. – Россия заявляет, что не планировала и не готовила вторжение. Но это должно быть закреплено документально. Со своей стороны, те же США, Великобритания, страны НАТО вообще – должны взять на себя гарантии не размещения ракет и войск на территории Украины".

По мнению генерала, вопрос не вступления в НАТО Украины и других стран должен быть пока вынесен за скобки, как и вопрос сворачивания сотрудничества Украины с Альянсом, отказ от совместных учений. На этом настаивает Россия. Но она, уверен Николай Маломуж, должна понимать, что данные темы сейчас неактуальны. В обозримом будущем Украина в НАТО не вступит. И сейчас можно снять аргументацию, которую как мантру повторяет РФ о "НАТО на нашем пороге".

"Точки над "і" следует расставить на международном форуме, где будут представлены все заинтересованные страны, в первую очередь, "Большая 20". И, естественно, Украина. Плохо, что мы не дорабатываем в важном направлении. Мало давать оценку ситуации, как сделал Зеленский в Мюнхене. Следует предлагать свое видение, свой план, свою стратегию, согласованную с нашими партнерами (США, Великобритания, ЕС, Турция), а также такими глобальными игроками как Китай, Япония, Индия, Бразилия. Понятно, что не обойтись и без согласия России. А потом работа над такой стратегией должна вестись настоящими профессионалами, понимающими все глубинные процессы и интересы разных стран. И способным найти "золотую середину". Эта большая работа не выполнена. Потом мир может устанавливать новые правила, минуя Украину, лишь доводя до нас те или иные позиции. Допустить этого нельзя", – предупреждает Николай Маломуж.

Он также подчеркивает, что один из острых вопросов, который должен быть решен на таком форуме – урегулирование конфликта на Донбассе в соответствии с международным правом. В соответствии с Минскими соглашениями, которые предусматривают возвращение ОРДЛО в Украину. Но точно РФ, которая контролирует сейчас эти территории через своих ставленников, не должна диктовать нам – что и как делать.

"Эту тему нужно честно проговорить, но уже в пакете больших геополитических проблем, формируя конкретные "дорожные карты" по Донбассу, – считает генерал. – А вот педалировать вопрос возвращения Крыма пока не стоит. Общемировая констатация, что он юридически остается украинским – есть. Но предлагать сейчас механизмы его возврата – преждевременно. Это – дело будущего, когда измениться и геополитическая ситуация, и ситуация в РФ. Вопрос можно и нужно решать, но – в перспективе. А сегодня, это один из раздражителей, который может поломать насущные проблемы. Проблемы мира сегодня, здесь и сейчас".

По мнению эксперта, Украине сейчас важно выжить, укрепиться, сформировать мощные международные позиции. Получить некий новый формат сотрудничества со странами, которые помогли бы нам поднять экономику. Это США, Канада, ЕС, Турция, Индия, Бразилия, Япония, Арабские эмираты, Саудовская Аравия, Катар. Такой план, уверен Николай Маломуж, должен быть базовым для формирования новой Украины – и в формате безопасности, и в формате восстановления-укрепления экономики. И тогда с нами будут выстраивать отношения не на принципах лозунгов войны, а на принципах мирного сотрудничества.

"Сейчас – решающий период. Мудрость многих стран, уверен, поможет сформировать условные Хельсинки-2. К этому должны стремиться все лидеры, особенно Украины", – резюмирует генерал.

Французский "перезапуск" переговорного процесса, французское посредничество, прежде всего, между РФ и США, может остановить скатывание ситуации к точке невозврата

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что шансы на политическое урегулирование накалившейся ситуации, безусловно, сохраняются.

"Усилия французского президента, который находится сейчас в избирательной кампании (выборы главы государства во Франции – в апреле), действительно, разряжают ситуацию. Сохраняют возможности для дипломатического урегулирования", – поясняет он.

Но надо понимать, подчеркивает Руслан Бортник, что усилия Макрона не прекратили кризис на Донбассе (тот продолжает развиваться по своим правилам) и, к сожалению, не уменьшили вероятность военного разрешения конфликта.

"Хотя французский "перезапуск" переговорного процесса, французское посредничество, прежде всего, между РФ и США, может остановить скатывание ситуации к точке невозврата, – акцентирует эксперт. – Отмечу, что Франция фактически приняла российскую логику – и предлагает вести диалог о всеобщей безопасности, а не о контроле за вооружением или перемещением вооруженных сил, на что готовы были идти США или НАТО. Такая парижская логика приемлема для Москвы – и является предметом для переговоров".

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