Минобороны отреагировало на решение РФ оставить войска в Беларуси

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление о решении России оставить войска на территории Беларуси. По словам Резникова, в министерстве это решение Кремля прогнозировали. Такое заявление сделал министр, выступая в рамках Оперативного пресс-центра. Об этом сообщает APnews.

Алексей Резников - фото из открытых источников

"Мы прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после их учений, потому что их везли с самого Востока несколько недель, явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращаться назад", — заявил Резников.

Также Резников прокомментировал "внезапные" военные учения в Приднестровье. Как сообщает министр, учения не стали сюрпризом, и в Министерстве обороны "приняли соответствующие меры реагирования". Министр отметил, что Россия наращивает количество военных кораблей в Азовском море, маскируя это под обучение.

"Сейчас под предлогом участия "учений" в Азовское море вошли три больших десантных корабля и пять боевых катеров, а также корабли других классов, в том числе один ракетный катер", — отметил Резников.

Как сообщали ранее "Комментарии", Резников заявил, что Россия панически убегает от открытого разговора в ТКГ. Россия фактически саботирует переговоры в рамках ТКГ по Донбассу. Своими действиями Москва демонстрирует, что она панически боится переговоров и просто убегает от них. Министр пояснил, что РФ уже трижды подряд избегала переговоров. Заседания ТКГ начали инициировать с начала новой фазы обострения, однако РФ отказывалась.

Также "Комментарии" писали, что Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!