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В МИД рассказали о реакции Кремля на предложение о встрече Зеленского и Путина на Донбассе

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Украина ждет официального ответа Кремля на предложение Зеленского

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Кремле пока не ответили на предложение Президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью изданию "Reuters".

В МИД рассказали о реакции Кремля на предложение о встрече Зеленского и Путина на Донбассе

Владимир Путин. Фото: kremlin

По его словам, наша страна пока не получила официального ответа со стороны администрации Путина на предложение Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, где идет война. Президент выступил с предложением о переговорах в зоне конфликта во вторник, 20 апреля.

Справка: на фоне массового стягивания войск России к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором заявил, что наша страна готова давать отпоры любой агрессии со стороны Москвы. 

Также он обратился к Владимиру Путину и предложил встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. В Совете федерации страны-агрессора назвали обращение Зеленского "игрой хорошего актера" и заявили, что Путину не нужно проводить встречи с украинским президентом.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что значит последнее выступление Владимира Путина перед Советом федерации.

Читайте также об обращении Дмитрия Кулебы к западным странам. 


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-allies-west-must-act-now-ensure-no-new-russia-military-offensive-2021-04-21/
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