Глава МИД обратился к Западу: чтобы не было военного наступления РФ

BTC/USD
54502.66
ETH/USD
2476.60
LTC/USD
266.88
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с призывом действовать к странам Запада, дабы избежать нового военного наступления Российской Федерации. Министр считает, что западные союзники должны продемонстрировать свою готовность наказать Россию новыми санкциями. Такую позицию Кулеба высказал в интервью Reuters, пишет "РБК-Украина".
Дмитрий Кулеба - фото: 24 канал
Чиновник также подчеркнул, что на сегодняшний день сведений о том, что РФ готовит наступление на Украину нет. Однако глава МИД уверен, что Западные страны должны начать действовать уже сейчас, чтобы наступления не произошло в будущем.
Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к масштабной российской агрессии, при чем наша страна будет отражать ее как дипломатическим, так и военным путем. По его словам, опыт 2014 года научил нашу страну нескольким простым истинам. Первой является тот факт, что от России можно ожидать чего угодно, а второй то, что когда мы прогнозируем действия Москвы, то необходимо готовиться заранее и не давать заставать себя врасплох.
"Комментарии" также писали, что накануне Президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений. Примечательно, что недавно Байден и Путин по телефону говорили об Украине. Что значит подобный ход Вашингтона и какие могут быть последствия – наше издание разбиралось вместе с экспертами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости