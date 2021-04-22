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Главная Новости Политика внешняя политика Глава МИД обратился к Западу: чтобы не было военного наступления РФ
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Глава МИД обратился к Западу: чтобы не было военного наступления РФ

Кулеба считает, что западные союзники должны действовать уже сейчас

сегодня, 09:12
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с призывом действовать к странам Запада, дабы избежать нового военного наступления Российской Федерации. Министр считает, что западные союзники должны продемонстрировать свою готовность наказать Россию новыми санкциями. Такую позицию Кулеба высказал в интервью Reuters, пишет "РБК-Украина". 

Глава МИД обратился к Западу: чтобы не было военного наступления РФ

Дмитрий Кулеба - фото: 24 канал

Чиновник также подчеркнул, что на сегодняшний день сведений о том, что РФ готовит наступление на Украину нет. Однако глава МИД уверен, что Западные страны должны начать действовать уже сейчас, чтобы наступления не произошло в будущем. 

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Так что теперь она может идти в любом направлении. И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада так важна сейчас, чтобы помешать Путину ... принять это решение", — сказал Кулеба.

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к масштабной российской агрессии, при чем наша страна будет отражать ее как дипломатическим, так и военным путем. По его словам, опыт 2014 года научил нашу страну нескольким простым истинам. Первой является тот факт, что от России можно ожидать чего угодно, а второй то, что когда мы прогнозируем действия Москвы, то необходимо готовиться заранее и не давать заставать себя врасплох.

"Комментарии" также писали, что накануне Президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений. Примечательно, что недавно Байден и Путин по телефону говорили об Украине. Что значит подобный ход Вашингтона и какие могут быть последствия – наше издание разбиралось вместе с экспертами.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zapad-dolzhen-deystvovat-seychas-novogo-nastupleniya-1619070078.html
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